Notilo et son drone sous-marin grand public lève 800 000 euros

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’origine du drone Ibubble, la start-up Notilo lève 800 000 euros auprès de Kapino. Elle a été fondée par deux lyonnais passionnés par la plongée, Nicolas Gambini et Benjamin Valtin. Leur concept: permettre à chacun de profiter de sa plongée, sans avoir à se soucier de l’enregistrement vidéo.

Géolocaliser les plongeurs

Grâce à son système de localisation sous-marine, Ibubble offre la possibilité de géolocaliser les plongeurs. POur continuer à développer son concept qui a déjà généré près de 180 000 euros de pré-commandes, elle effectue une levée de fonds de l’ordre de 800 000 euros auprès de Kapino, un fond d’investissement basé à Marseille.

Grâce à ses fonds, elle souhaite aussi continuer ses recherches R&D à destination d’application B to B ou B to C, mais aussi renforcer ses équipes commerciales, avec le recrutement d’environ 20 personnes.

Bnejamin Valtin déclare à ce sujet: « nous disposons à présent d’une notoriété mondiale que nous allons continuer de développer”.

Elle poursuivra son développement en mettant en place un roadshow à l’international notamment en europe, aux Etats-Unis et au Mexique.

Le drone sera quant à lui officiellement en vente à l’été 2018.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Notilo et son drone sous-marin grand public lève 800 000 euros Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0