Marbotic et ses jouets connectés lève 1,45 millions d’euros

Spécialisée dans les jouets connectés en bois, la start-up Girdondine Marbotic annonce une levée de fonds de 1,45 millions d’euros. A l’image du récent lancement Grandir avec Loomy, Marbotic souhaite développer une gamme dédiée à l’apprentissage en milieu scolaire.

Percer sur les autres continents

Arnaud Vinciguerra, bpifrance et la région Nouvelle Aquitaine, investisseurs historiques, ont décidé de faire confiance au nouveau projet de Marbotic. Marguerite Fournié, Mirabelle SARL et Michelin développement font aussi parti du voyage.

La CEO de Marbotic, Marie Mérouze confie son point de vue concernant cette opération financière:

“Si créer son entreprise est une aventure, lever des fonds est aussi une petite épopée en soi. Il nous aura fallu près d’un an pour boucler ce tour de table, et nous sommes heureux d’avoir convaincu à la fois les investisseurs historiques, qui nous renouvellent leur confiance, et de nouveaux investisseurs. L’équipe gagne en maturité et en diversité.”

Comptant actuellement 10 employés, son effectif a été renforcé en début d’année par l’arrivée de Michel Turbé, en charge du pilotage de la stratégie commerciale du groupe.

Arnaud Vinciguerra déclare quant à lui:

“Marbotic a commencé en 2016 à prendre ses marques sur le marché international, et le potentiel s’annonce encore important. La startup est un exemple du dynamisme français du secteur de l’EdTech, qui est en pleine expansion et présente de belles opportunités d’investissement.”

A terme, Marbotic compte s’étendre aux Etats-Unis, en Asie et en Australie. Elle compte également compléter sa gamme de produits afin une nouvelle ligne dédié à l’apprentissage de la lecture en plusieurs langues.

Yvan Dupuy

