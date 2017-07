« Made in France » sera le nouvel incubateur pour encourager le savoir-faire Français

Ouvrant ces portes à Paris, le nouvel incubateur « Made In France » a pour mission d’encourager le savoir-faire Français. Déjà ouvert aux candidatures, il sera le nouvel espace d’accompagnement, de création et de valorisation du, comme son l’indique, « Made In France ».

Une première promotion au mois d’octobre 2017

C’est autour d’un savoir-faire manuel, artistique, design et de technologies numériques que l’incubateur de positionne en tant qu’accélérateur. Ce dernier est né à l’iniative de l’organisme Ici Montreuil, mais aussi de la communauté d’entrepreneurs culturels Créatis.

En développant une logique de production, l’incubateur contribuera indirectement à créer des emplois. Ainsi, Nicolas Bard déclare:

« Aider des entrepreneurs makers ambitieux à devenir des Devialet ou Le Slip Français de demain. Malheureusement les offres d’accompagnements existantes sont peu adaptées » Selon lui, il est nécessaire de proposer aux entrepreneurs des outils adaptés aux besoins spécifiques des entrepreneurs comme des outils de conception 3D, du prototypage ou de la fabrication en petite série. L’accompagnement est prévu sur une durée d’un an autour de sept pilliers principaux de l’étude marché au prototypage. Pour pouvoir postuler, les entrepreneurs doivent évidemment respecter les normes du « made in france »: conception en France, Production et création d’emplois sur le territoire. Souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux postulants Français. Yvan Dupuy

