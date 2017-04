LVMH lance Clos 19, nouvelle start-up du e-commerce

LVMH souhaite percer dans le e-commerce. Et pour y parvenir, elle lance Clos 19, une toute nouvelle start-up Pilotée par Stéphanie Watine Arnault, la nièce de Bernard Arnault. Basé à Londres, la jeune pousse emploiera dans un premier temps 10 personnes.

Un site rassemblant plusieurs marques

Clos 19 a été imaginé autour de la marque LVMH et des vins sipritueux et vins du groupe.Au catalogue, on retrouve des marques comme Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Château d’Yquem, Hennessy, ou encore Glenmorangie, Ardbeg et Belvedere.

Clos 19 se positionne sur le segment haut de gamme, en proposant des produits raffinés, destinés à une clientèle aisée. (champagnes et spirtitueux, bouteilles et accessoires autour du vin), le tout avec une livraison en 24 H à partir de la commande. Outre les produits, elle proposera à ses clients différentes prestations comme des séances culinaires, des séjours thématiques.

Stéphanie Watine Arnault déclare: »Le concept global derrière Clos19 consiste à partager et à défendre l’art de l’hospitalité ». Il offre un accès plus immédiat et sophistiqué à nos produits exceptionnels, mais fournit également les services, les accessoires et les expériences qui permettent à notre public de devenir les hôtes parfaits », poursuit-elle.

A l’heure actuelle, l’offre n’est disponible qu’au Royaume-Uni, mais devrait s’étendre très bientôt à l’international, avec l’Allemagne en première ligne.

Selon de la baromêtre de la mode, un Franaçsi sur deux s’est déjà offert un produit de luxe via internet au cours des 12 derniers mois

Yvan Dupuy

