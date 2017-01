Les chiffres clés de la start-up Costockage après 4 ans d’existence

Fondée en 2013, la start-up Costockage fête donc ses quatre ans d’existence. Une idée simple mais géniale à la base : créer une plate-forme de mise en relation entre particuliers pour une offre de garde-meubles. Quatre ans, après le succès est au rendez-vous.

Déjà 1 million reversés aux propriétaires inscrits

Que vous cherchiez un garde meuble à Paris ou un garde meuble sur Toulouse , il vous suffira de quelques clics pour retrouver sur la plate-forme les inscrits proposant des espaces de stockage adéquat dans votre région.

En contrepartie, le propriétaire inscrit sur costockage touche une rémunération, le tout encadré par un contrat juridique solide. Un concept dont le succès est au rendez-vous, puisque ce sont près d’1 million d’euro qui ont déjà été reversés aux propriétaires, depuis la création de la start-up.

Et les chiffres sont plutôt flatteurs : Costockage, c’est plus de 7000 annonces en ligne, 95 départements couverts, et plus de 600 000 mètres cubes d’espace mise à disposition sur la plate-forme. A titre indicatif, pour la région de Paris, un espace est proposé tous les 200 mètres !

Concernant le type de clientèle, les propriétaires inscrits sur la plate-forme sont à 83% des hommes, et 17% de femmes. Pour les locataires, les taux respectifs sont de 43% et 57%.

Une satisfaction client au cœur des préoccupations

Avec une satisfaction client au cœur de sa stratégie, Costockage peut se targuer d’afficher des taux plus que satisfaisant : 98% des utilisateurs satisfaits & 70% des costockeurs pressés, qui trouvent chaussure à leur pieds dans la journée.

Récemment, suite aux catastrophes naturelles (inondations), costockage a offert ses frais de service, aux personnes victimes de ses intempéries.

Une start-up qui allie succès, travail collaboratif et humanisme !

