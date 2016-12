Lemonway, la start-up Fintech valorisée à 1 milliard d’euros en 2018

Le spécialiste des solutions de paiement Lemon Way , basée à Montreuil près de paris, revendique 900 000 euros traités sur l’année 2016. Elle vient d’effectuer une nouvelle levée de fonds, et vise une valorisation à 1 milliard d’euros en 2018.

2016: l’année de tous les records pour la société

Pour Lemonway, l’année 2016 a été celle de la réussite: 639 nouveaux partenaires, 2,4 millions de comptes de paiement ouverts en Europe, 900 millions d’euros de flux traités et 7,5 millions d’euros de revenus dans le secteur FinTech…ce sont des réulstats brillant et éloquent.

Son président, Sébastien Burlet, nous donne son point de vue concernant ce bilan:

“ Chaque mois est un nouveau record par rapport au précédent. Notre vitesse de croisière consiste à tripler tous les ans notre activité et à améliorer notre rentabilité davantage encore ”

Si la levée de fonds a été réalisée auprès des investisseurs historiques, c’est toujours l’occasion pour la société d’affirmer son indépendance, en terme de gestion:

Damien Guermonprez, CEO de Lemon Way déclare:

“ Lemon Way a toujours autofinancé sa croissance depuis sa création, à travers notamment une bonne rentabilité de ses activité. Cela nous a permis de rester indépendants (ni VC, ni fond d’investissement, ni banque au capital) jusqu’à ce jour “

Des clients de premier ordre

Parmi les grands comptes gérés par Lemon Way, on retrouve des opérateurs de paiement mobile, des société de crowfunding, de l’économie de partage, et des places de marché.

Notons que Lemon Way a récemment été récompensée par le Deloitte In Extenso Technology Fast 50 en se classant 16ème au niveau national.

Bravo à Lemon Way pour cette belle progression.

Yvan Dupuy

