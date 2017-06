Le spécialiste de la conciergerie 2.0 wellkeys lève 700 000 euros

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Afin de développer son offre premium en France, Wellekeys, le spécialiste de la conciergerie en ligne de courte durée lève la somme de 700 000 euros, 1 an après son premier tour de table de 200 000 euros.

Une entreprise lancée en mars 2015

Trouver des solutions pour les propriétaires louant leurs biens pour une courte durée: telle était le défi des services proposés par Wellkeys. L’idée de Chloé Fournier a donc rapidement connu le succès, en leur proposant un service de conciergerie nouvelle génération, basé sur un réseau de prestataires capables de gérer tant l’accueil des voyageurs que la sortie des lieux ou l’entretien du logement.

Pour l’heure, le service est disponible dans 40 villes Françaises, et la levée de fonds qui sera effectuée devrait permettre de soutenir cette croissance, et plus particulièrement l’offre premium proposée aux propriétaires.

Dans le cadre de cette expansion, plusieurs collaborateurs seront recrutés à Pairs, mais aussi en région. Le gourpe vise aussi un développement à l’international notamment en Belgique, au Portugal au Maroc et en Espagne.

IL est à noter que la société est lauréate du prix d’innovation 2017 du challenge “Welcome to the Neighborhood”. Elle revendique à l’heure actuelle 4000 propriétaires inscrits sur la plateforme et près de 500 concierges.

Yvan Dupuy

Le spécialiste de la conciergerie 2.0 wellkeys lève 700 000 euros Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0