L’accélérateur Numa s’exporte à New York et Berlin avec deux nouveaux bureaux

Le nouveau réseau d’accélérateurs Français Numa est déjà présent dans huit pays, sur 4 continents. Ayant pour vocation de mettre en relation les start-ups et les grands groupes, il décidé de continuer à s’exporter hors de l’hexagone, en ouvrant deux bureaux: l’un à New York, l’autre à Berlin.

Objectif: étoffer le réseau international

Avec ce nouveau projet, Numa veut bel et bien renforcer sa présence à l’international. De nouveaux bureaux donc, qui viennent compléter ceux de Casablanca, Moscou, Bangalore, Barcelone et Mexico.

Concernant l’antenne de New York, cette dernière accueillera des start-ups du monde entier, déjà même accélérées par d’autres branches du réseaux, mais souhaitant cette fois pénétrer le marché Américain. A la tête de l’antenne Américaine, Aviva Markowicz affirme:

“Numa New York aura vocation à accompagner les startups dans leur stratégie de développement, à les connecter à l’écosystème local, à décrypter les codes culturels américains“.

Le bureau de Berlin sera quantà lui consacré à l’expansion internationale des start-ups, en s’appuyant sur un réseau d’experts déjà en place. C’est Darius Moieni qui prendra la responsabilité de cette antenne,après avoir collaboré avec le centre Tech Entrepreneurship et le groupe Berlin Startup Consulting.

En cinq ans d’existence, le réseau Numa a déjà accéléré près de 280 start-ups, dont plus d’une centaine à Paris. Grâce à ce réseau phare de l’économie Française, 83% des jeunes pousses créees sont en poursuite d’activité, et de développement commercial; preuve que ces efforts sont porteurs et positifs.

Yvan Dupuy

