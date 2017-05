Labël Emmaus à la recherche de 200 000 euros pour sa plateforme de vente en ligne

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous l’avions évoqué récemment, Emmaus lance sa plateforme de marché solidaire « Label Emmaus« . Elle souhaite aujourd’hui renforcer sa présence en ligne, et est à la recherche d’un crowfunding à hauteur de 200 000 euros pour lancer cette campagne.

Un projet solidaire et collaboratif

Ce projet, résolument solidaire et collaboratif, recherche ces fonds pour, je cite: “maintenir et faire évoluer la plateforme technique, intégrer et former de nouveaux vendeurs, augmenter son audience, et financer son projet d’insertion“.

La startup Simplon, allié à l’agence Ecédi, ont déjà commencé à travailler sur cette phase de développement. Pour son lancement, la plateforme a déjà remporté un certain succès, avec 325 000 vistieurs et 1500 commandes à son actif. Plutôt encourageant…

Pour s’améliorer, les salariés se forment même au e-commerce, “du shooting produit à l’écriture web, en passant par la gestion de stock, la préparation de commandes, l’expédition ou encore l’accueil client en click & collect“.

Pour l’heure, 25 centres Emmüs participent au projet, mais à terme, ce sont l’ensemble des sites qui seront accessibles sur la plateforme (350 au total).

Yvan Dupuy

Noter cet article