La start-up Toulousaine Innersense lève 600 000 euros pour le test virtuel de meubles

Spécialiste de la technologie 3D et de la réalité augmentée pour tout ce qui touche à l’aménagement intérieur, la start-up Toulousaine Innersense vient de réaliser une levée de fonds de 600 000 euros. Son objectif est de s’étendre à l’international, et principalement en Italie et aux Etats-Unis.

Un lancement en 2014

Bien choisir un meuble et savoir comment il s’intègre dans un environnement n’est pas une problématique facile. C’est partant de ce constat qu’Innersense à vu le jour en 2014. Stéphane Mercier et Xavier Crouilles, les fondateurs, ont donc eu l’idée de créer une technologie 3D et en réalité augmentée, qui permettrait de pouvoir voir concrètement l’intégration virtuelle d’un meuble dans votre immobilier.

Implantée à Toulouse, Elle permet à ses utilisateurs de visualiser virtuellement du mobilier dans leur propre intérieur avant de l’acheter, faisant tomber par la même occasion les barrières à la vente en ligne auxquelles peuvent être confrontés les professionnels.

Grâce à Bpifrance, Banque Populaire Occitane, et les réseaux de Business Angels Paris Business Angels, Finaqui, et Capitole Angels, elle lève la somme de 600 000 euros.

Grâce à cette somme, elle compte continuer le développement de ses applications, et développer son service R & D sur l’année 2017.

Pour ce qui touche à son expansion commerciale, elle vise dans un premier temps l’Italie et les Etats-Unis, avant d’établir d’autres objectifs d’implantation.

InnerSense en bref: Fondateurs : Stéphane Mercier et Xavier Crouilles Siège : Toulouse 600 000 euros levés Site: Innersense.fr

