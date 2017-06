La start-up Rythm lève 10 millions d’euros pour la qualité de sommeil de Français

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

La Maif a choisi de venir en aide à la start-up Rythm pour le lancement de son nouveau casque pour le sommeil. A ce titre, c’est une levée de fonds de 10 millions d’euros qui lui sera accordée. Une seconde levée qui succède à une première levée de 10 millions en juillet 2016.

Investir dans la R&D et le marketing

La recherche, le développement et le marketing seront les principaux segments visés par la star-up avec ces nouveaux fonds. Afin de faire connaitre son nouveau casque Dreem, elle axera également sur la communication pour le médiatiser.

Ce dernier a pour but d’améliorer la qualité de sommeil des français, et fait suite au projet Morphéo, lancé mi-avril dernier,une plateforme qui rassemble diverses bases de données sur les maladies du sommeil et doit, à terme, permettre d’améliorer les diagnostics médicaux automatiques et prédictifs.

Souhaitant donc à rythm une belle percée dans le monde du sommeil!

Yvan Dupuy

Enregistrer

La start-up Rythm lève 10 millions d’euros pour la qualité de sommeil de Français Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0