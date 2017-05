« Le modèle Quitoque connaît un très beau succès. Les abonnés au service apprécient de découvrir des recettes saines et variées, de consommer des produits de qualité et d’avoir une livraison hebdomadaire à domicile avec un excellent rapport qualité/prix. Nous sommes ravis de soutenir l’adoption de ce nouveau mode de consommation alimentaire »

Concernant les investissements, Monsieur Chamboredon a apporté des précisions en déclarant:

« Nous allons poursuivre nos investissements dans nos outils techniques et logistiques. Cela nous permettra d’une part d’absorber notre forte croissance et d’autre part de construire une chaîne logistique performante et rentable, ce que peinent à faire les acteurs traditionnels. Nous réinventons la supply chain de la distribution alimentaire »

Quitocque se positionne donc comme Illico Fresco avec l’envoi d’un panier chaque semaine permettant la réalisation de recettes à domicile (5 plats réalisables en environ 30minutes).

Fondée en 2014, Céline Nguyen, Étienne Boix et Grégoire Rot tirent le constat que les gens sont perdus face aux rayons de supermarché et manquent d’inspiration pour réaliser leur recettes quotidiennes. Ils ont alors l’idée de développer alors des paniers recettes hebdomadaires qui connaissent dès lors une croissance exponentielle.

Yvan Dupuy

