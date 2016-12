La start-up Orléananaise Pentalog acquiert Revsquare pour accélerer sur le marché Américain

La start-up Orléanaise Pentalog annonce son acquisition de l’agence de marketing Américaine Revsquare. Spécialisée dans les contenus numériques et marketing aurpès des entreprises, elle accélère sa croisssance à l’international.

Le point de vue de Frédéric Lasnier

Il se posait la question l’an dernier (notamment sur son mur Facbook), pour savoir comment il pourrait faire pour mieux se développer aux Etats-Unis. Il nous explique le déroulement de ses démarches:

“J’ai pu avoir des échanges intéressants, notamment avec l’incubateur The Family. J’hésitais : soit je restais dans la techno pure, le code, le logiciel pour d’autres entreprises du numérique en BtoB, ce que nous faisons déjà, soit je me diversifiais vers le marketing digital. Ce que j’ai fini par choisir, à New York, la mecque du secteur“

De nouveaux clients de renommée

En acquiérant Revsquare, la société s’ouvre à de nouveaux clients de renommée dont le New-York Times, The Economist, Showtime…Une belle opportunité en terme de travail pour les 1000 collaborateurs qui accompagent la société.

Pour ce qui concerne Revsquare, cette dernière disposait déjà de 5 collaborateurs à Paris, et ils devraient se regrouper d’içi quelques semaines.

Le chiffre d’affaires 2015 de Pentalog était de 22 millions d’euros. Il sera proche de 28,5 millions d’euros en 2016.

Yvan Dupuy

