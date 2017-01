La start-up NuTonomy teste une Renault Zoe autonome à Boston

Issue du MIT, la start-up NuTonomy a décidée de tester ses véhicules autonomes à Boston, qui est ni plus ni mois que sa ville natale. C’est dans une zone industrielle que les tests débuteront ce 3 janvier même.

Une start-up qu avait débutée à Singapour

C’est loin de ses origines, à Singapour, que NuTonomy avait débutée en lançant un service de taxis autonomes. Avec Boston, NuTonomy, issue du Massachusetts Institute of Technology (MIT) est de retour sur ses terres d’origine.

C’est au sein du Raymond L. Flynn Marine Park, une zone industrielle, que les essais débuteront donc; autant dire que la sécurité sera donc au rendez-vous. Le véhicule testé sera une Renault Zoé, l’un des modèles qu’utilise nuTonomy à Singapour.

Les essais serviront à améliorer les capacités du système avant de le faire circuler sur de vraies routes. Une prudence on ne peut plus justifiée quand on sait qu’un de ses taxis singapouriens a causé un accident avec un camion en changeant de voie fin octobre.

