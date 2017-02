La start-up Montpelliéraine Sensing Labs lève 400 000 euros et vise l’angleterre

Chères lectrices, chers lecteurs,

Spécialisée dans la mesure et la gestion des consommations énergétiques, la start-up de Montpellier Sensing Labs annonce une levée de fonds de l’ordre de 400 000 euros. Une annonce qui tombe à point, alors que le Cop22 a placé l’efficacité énergétique des bâtiments au sein de ses priorités.

Une start-up incubée dans la pépinière Cap Omega

Créée en 2014 par Yann Guiomar, Ludovic Callier et Thierry Chomaud, la jeune pousse conçoit des capteurs communicants longue portée et basse consommation dédiés au comptage de l’eau, de l’énergie ou encore des variables thermiques comme la température et l’humidité.

Indirectement, elle aide les particuliers à mieux maîtriser leur consommation et dépenses énergétiques, notamment pour tout ce qui touche à la conception et à l’amélioration des bâtiments.

Incubée dans la pépinière Cap Omega, elle lève aujourd’hui 400 000 euros auprès des fonds d’investissements BCR Finances, Capitole Angels, Cèdre Participations, Méliès et Provence Business Angels.

Elle va se servir de ses fonds pour développer son offre commerciale en France, mais aussi à l’étranger. Après la Russie en mai dernier, elle vise désormais l’angleterre, avec notamment l’ouverture d’un nouveau bureau. Sur le plus long terme, l’ Asie et les Etats-Unis sont également en point de mire. Elle prévoit également des recrutements pour celles et ceux qui souhaitent défendre l’environnement dans leur métier.

Sensing Labs en bref’ Fondation: 2014 Fondateurs : Yann Guiomar, Ludovic Callier et Thierry Chomaud Siège : Montpellier 400 000 euros levés Site: http://sensing-labs.com/

Yvan Dupuy

Noter cet article