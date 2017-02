La start-up Manomano Prévoit d’investir 4,5 millions à l’international et vise d’abord l’Allemagne

Manomano est une start-up qui a déjà trois ans d’existence. Elle a été crée par Christian Raisson et Philippe de Chanville et se positionne sur le segment du bricolage du jardinage. Stratégiquement, elle compte investir 4,5 millions d’euros à l’international et vise en priorité le marché Allemand.

250 millions de chiffre d’affaires en 2017

Avec une marketplace innovante, Manomano compte démocratiser cette activité selon eux encore trop réservée aux connaisseurs et expertes. Celui-ci représente 188 milliards d’euros en BtoC en Europe, mais les ventes en ligne représentent seulement 10% des achats du secteur en ligne.

En mars 2016, elle a déjà effectuée une levée de fonds de 13 millions d’euros en 2016. Elle a, à ce titre, déjà investit en Espagne et en Italie, et compte désormais se positionner en Allemagne.

Ce marché représente 60 milliards d’euros en matière de bricolage et de jardinage. Philippe de Chanville déclare à ce sujet:

« Les Allemands achètent plus souvent, et des produits plus chers. En revanche, ils sont beaucoup plus prudents dans leurs achats ». Sur l’année 2017, nous prévoyons d’investir 4,5 millions d’euros pour le développement de nos sites en Allemagne et aux U.K., au total, en particulier dans le web marketing »



De nouveaux recrutement prévus

Grâce à ces développements, la société prévoit de dépasser le million d’utilisateurs. Elle prévoit de doubler le nombre de ses sites marchands (600 actuellement). il ajoute:

« Nous ne prévoyons pas d’autre ouverture. En revanche, notre stratégie d’avenir consiste désormais à innover dans l’expérience client. Alors qu’actuellement, nous attirons en priorité ceux qui savent déjà bricoler, nous devons capter les clients qui s’ignorent bricoleurs »

Actuellement, la société compte 128 salariés, et compte embaucher 50 collaborateurs en 2017, dont une moitié de développeurs et de Data Scientists.

Notons que la société à l’honneur de faire partie du programme Facebook Forward destiné à développer et maîtriser les services gravitant autour du réseau social.

