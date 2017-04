La start-up Lilloise Potloc lève 800 000 dollars pour réinventer les commerces de quartier

Ca bouge du coté de Lille, avec la nouvelle start-up Potloc. Elle propose en effet de réinventer le commerce de quartier, en permettant aux habitants de chcoisir ceux qu’ils souhaitent y intégrer. Afin de développer son concept, elle lève la somme de 800 000 dollars.

Un concept originaire de Montréal

POTLOC a été créee par deux Français à Montréal. Le concept: proposer une véritable démocratie commerciale aux clients de centres-villes, afin qu’il puissent voir dans leur quartier les commerces qui les intéressent. Un concept qui remporte un vif succès outre-manche, et que Potloc compte bien démocratiser en France.

En 2016, le magazine Challenge avait sélectionné l’entreprise parmi celles où il fait bon investir. Les 800 000 dollars ont été levés auprès de plusieurs business angels canadiens ainsi que le fond de Venture Capital de la Business Development Bank of Canada.

Louis Delaoustre, son cofondateur a déclaré au sujet de sa protégée:

“ Au départ, nous visions une levée de fonds de 500 000 dollars mais notre objectif a été largement dépassé. Nous avons exclusivement rassemblé autour de la table des investisseurs pertinents pour POTLOC, accomplissement dont nous sommes très fiers ”

Lutter contre la désertification des centres-villes

L’un des autres paris de la start-up Lilloise est de lutter contre la désertification des centres-villes, qui est un phénomène national ces dernières années en France. Les fondateurs déclarent: « Les problématiques de désertification des centres-villes sont majeures et on sent une véritable volonté de s’impliquer de la part des citoyens”.

La jeune pousse a déjà lancé, dans la zone commerciale et de loisirs de Lomme, un tout nouveau concept, impliquant près de 6000 personnes.

Yvan Dupuy

