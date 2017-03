La start-up Kinov lève 400 000 euros pour sa plateforme de mise en relation entre jeunes pousses et grands comptes

La plateforme de mise en relation entre jeunes pousses et grands comptes “Kinov” lève la somme de 400 000 euros. Après seulement un an d’existence, la start-up Lilloise voit déjà les choses en grand.

Promouvoir L’Open Innovation

Promouvoir l’open innovation, tel semble donc être le défi de Kinov . Grâce à ces mises en relation, les projets peuvent aboutir d’une manière plus facile et rapide. Grâce à cette levée de fonds effectuée auprès de Fira Nord Est, ZTP et de Finovam, elle compte principalement:

Accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités

Accélérer la commercialisation de l’outil

Accélérer l’internationalisation de la base de données de startups

Elle a parralèlement, et pour mener à bien ces objectifs, l’ambition de recruter 6 nousveaux profils: développeurs web et mobile (Angular/NodeJS) et un product owner à Lille, ainsi qu’un account manager à Paris, qui viendront compléter l’équipe comptant actuellement 12 personnes.

Une lauréate au gros potentiel

L’entreprise a été nommée lauréate du Réseau Entreprendre Nord et a aussi été nommée entreprise innovante par BPI France.

Pour les start-ups, la démarche se veut simple et rapide, et Kinow compte actuellement 5 nouvelles inscriptions de start-ups par jour. Par la suite, chaque nouvelle société inscrite est “pushée” auprès des grands comptes, afin notamment d’accroître leur visbilité.

Kinov explique ainsi sur son site: “Vous n’avez rien à perdre. Les grands comptes savent déjà probablement que vous existez et toute l’information dont ils ont besoin est sur votre site internet, votre page Linkedin ou dans une base de données de startups. Au mieux, ces géants vont investir dans votre projet, souvent avec bien moins d’exigences ROIstes que les VCs, et ils vont vous permettre de bénéficier de l’aura de leur marque, de leurs réseaux de distribution, de leurs clients, de leurs infrastructures, de leur data, de leur expertise, de leur crédibilité et de bien d’autres choses.“

Du coté des grands comptes, les administrateurs ont accès aux données de la start-up (fiche), dont ils peuvent liker la page, et les collaborateurs peuvent ainsi voir quels compétences ils peuvent apporter , quant à leur principale problématique. De larges palettes de compétences peuvent ainsi être utilisées, pour répondre à chaque besoin spécifique.

Bravo à Kinov pour cette opération financière, qui devrait lui permettre d’exploiter pleinement son potentiel.

Yvan Dupuy

