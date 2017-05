La start-up JobTeaser lève 15 millions d’euros pour se déployer à l’international

Dédiée à l’insertion des jeunes sur le marché du travail, la start-up Jobteaser lève 15 millions d’euros auprès des fonds Alven Capital, Idinvest Partners et Korelya Capital. Elle compte accélérer sa croissance à l’international pour devenir le leader des recrutements et des jeunes diplomés.

Un deuxième tour après celui de 2015

C’est après une première levée de fonds effectuée en 2015 que cette opération a lieu deux ans après. Adrien Ledoux, cofondateur et CEO de JobTeaser déclare:

“Cette levée de fonds arrive au moment opportun pour nous ! En France, nous avons trouvé une stabilité et un modèle économique rentable qui fonctionne. Toutes les conditions sine qua non sont réunies pour accélérer notre croissance à l’international, débutée l’année dernière“

Grâce à cette opération, la société compte recruter aussi bien en France qu’en Allemagne, où un bureau vient d’ouvrir à Munich. Ses services seront déployés dans de nouvelles villes dès cette année. Une croissance qui passera donc par l’augmentation des effectifs. Son CEO ajoute à ce sujet:

“Depuis le début de l’aventure, notre but est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. En pariant sur l’ouverture à de nouveaux marchés, nous souhaitons grandir et poursuivre notre mission d’insertion des jeunes talents dans la vie professionnelle à l’échelle européenne“

Aujourd’hui, plus de 200 écoles et universités dont Polytechnique, HEC ou Epitech ont intégré la plateforme JobTeaser à leur intranet de recherche de stages et emplois, utilisés par quelque 600 000 jeunes.

Un succès qui a commencé depuis 2008, et qui semble se poursuivre pour cette start-up.

