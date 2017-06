La start-up Happydemics lève 2 millions d’euros et renforce ses effectifs

Spécialiste du sondage mobile personnalisable, Happydemics fait rentrer à son son capital plusieurs business angels, avec notamment Frédéric Mazzella. Elle compte, grâce à cette nouvelle levée de fonds, renforcer ses effectifs avec une dizaine de nouveaux collaborateurs.

« Bousculer le marché des sondages vieillissant »

C’est donc l’ambition de Happydemics, celui de rénover le marché des sondages vieillissant. Depuis 2015, cette dernière développe une solution permettant d’analyser n’importe quelle étape du parcours mobile d’un client, suite à un achat ou à la consultation d’une publicité par exemple. Grâce à une meilleure tracabilité, elle offre à ses clients la possiblité de mieux utiliser leurs données afin d’adapter au mieux leurs offres commerciales.

Tarek Ouagguini, fondateur d’Happydemics a déclaré à ce titre: “ Nous réussissons à connaître les avis clients à chaud et non a posteriori comme la plupart des solutions de sondages classiques. La qualité de la donnée est donc optimale, elle est réutilisable concrètement et immédiatement par nos clients qui améliorent leur ROI ”.

Parmi les premiers clients séduits, citons par exemple Bouygues Telecom, IBM ou bien encore DIM. La start-up revenique d’ailleurs un taux de réponse de l’ordre de 11% contre 1,5% pour les sondages classiques.

Quant à la levée de fonds effectuée auprès de plusieurs fonds, Happydemics, après un premier tour de table de 100 000 euros, compte recruter 10 collaborateurs supplémentaires dans les prochains mois. Son fondateur déclare à ce sujet: “Il est primordial de disposer des compétences nécessaires pour poursuivre le changement amorcé dans le secteur du sondage et des données marketing. »

Elle a récemment lancé une offre « freemium » pour permettre aux petites structures d’affiner leurs sondages.

