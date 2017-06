La start-up FundShop lève 2,2 millions d’euros pour son développement en France

Fundshop est une stat-up qui développe un outil de gestion financière. Afin de poursuivre son développement, elle effectue une levée de fonds de 2,2 millions d’euros pour renforcer sa présence en France, mais aussi à l’international.

Une aide la part d’Apicil

La levée de fonds a été effectuée grâce à l’organisme Apicil, spécialisé dans la protection sociale, qui avait déjà aider à effectuer une première levée de fonds de 300 000 euros en 2014. Grâce à cette somme, elle souhaite renforcer sa présence sur le territoire national pour passer de 12 à 20 références d’ici la fin de l’année. Une somme qui va lui permettre également de renforcer ses équipes en France et en Europe, mais aussi au Emirats Arabes Unis.

Fondée en 2013 par Léonard de Tilly et Florian de Miramon, ses applications permettent d’aider les courtiers, banquiers et aussi distributeurs à constituer leur portefeuille et optimiser la gestion globable de ces derniers. Les particuliers peuvent également en bénéficier, grâce à ce conseiller virtuel.

Renaud Célié, son Directeur Général, déclare: “FundShop s’inscrit dans des écosystèmes très vertueux de solutions efficaces et adaptables, à faibles contraintes et forte valeur ajoutée pour tous“.

Un concept donc à succès, qui devrait lui permettre d’accroitre prochainement ses résultats.

Yvan Dupuy

