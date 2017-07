La start-up du cycle Alltricks lève 7,3 millions d’euros

Le site Français spécialisé dans le vélo Alltricks lève la somme de 7,3 millions d’euros auprès d’Entrepreneur Venture, 123 Investment Managers, 4 business angels et de ses actionnaires historiques Partech Venture, Sonorfi et Financière de la Gommerie.

Objectif: développement à l’international

Suite à sa première levée de fonds de 2 millions d’euros, cette nouvelle opération devrait permettre à la société de se développer à l’international.

Le site propose plus de 150 000 références, depuis les pièces détachées jusqu’aux produits nutrionnels. Il propose de plus une livraison en 2 heures en France, qui représente déjà 80% de son chiffre d’affaires. L’entreprise est aussi présente en Espagne, Italie, Belgique, Allemagne et au Royaume-Uni.

Alltricks n’a pas mentionné clairement quels nouveaux pays elle vise, mais il est sur que de nouveaux marchés internationaux sont sa priorité où elle compte y commercialiser de nouveaux produits.

Yvan Dupuy

