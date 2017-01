La start-up Datadome lève 1 million d’euros pour son développement national et international

Créée en 2015, la start-up Datadome est spécialisée dans la cybersécurité et la monétisation des données en ligne. Afin de financer son développement en France et à l’international, elle lève la somme de 1 million d’euros auprès 50Partners et de ses business angels historiques.

Développement commercial et technique egalement

Grâce à cette levée de fonds, Benjamin Fabre et Fabien Grenier ne souhaitent pas uniquement se développer en France et à l’International. En effet, le développement de son offre commerciale et de sa technologie sont au coeur de sa stratégie. Ils sont également accompagnés de Justin Ziegler (Price Minister)

“Après ses premiers succès en France, DataDome doit maintenant se développer à l’international et continuer à tisser des partenariats avec des acteurs qui proposent des solutions complémentaires. “ (Justin Ziegler)



Protéger ses différents clients contre les bots (robots) malicieux fait parti de la stratégie majeure de la société. Sont concernées notamment: les groupes médias, et bien sûr les sites de e-commerce.

Elle a également crée une première marketplace qui permet aux entreprises de protéger leurs droits d’auteur, et également de monétiser leur métadonnées.

La jeune start-up a récemment rejoint 50Partners et a remporté le concours tremplin entreprises organisé par le sénat et l’Essec.

Aujourd’hui, elle poursuit sa croissance au sein du programme d’accompagnement BDO Coaching et de la nouvelle promotion StartYouUp.

