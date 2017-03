La start-up Akeneo lève 11 millions d’euros pour son internationalisation

Chère lectrices, chers lecteurs,

Détentrice d’une solution baptisée PIM (Product Information Manager), la start-up Nantaise Akeneo vient d’effectuer la troisième levée de fonds avec un montant de 11M€. Quatre ans après son lancement, la start-up compte principalement se développer à l’international.

Le marché Américain avant tout

L’entreprise a su séduire les bons acteurs, comme le fonds Partech Venture et Alven capital. En 2014, des acteurs avaient déjà investit la somme de 1,8 M€. Avec ce nouveau financement, la jeune pousse compte avant tout s’orienter sur les pays étrangers, et plus particulièrement les marchés Américains.

Sa solution PIM permet aux entreprises de pouvoir gérer leurs produits avec efficacité (prix, photos, fiches techniques…), le tout dans une logique commerciale multicanale.

En 2016, la start-up a déjà ouvert un bureau à Boston et Dusseldorf. Elle parle aujourd’hui de l’ouverture d’un bureau à Londres. Actuellement, la société réalise 60% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, qui demeure un marché très actif.

Frédéric de Gombert déclare: « 2016 a été une très bonne année, notamment aux Etats-Unis où le marché est de plus en plus mature. C’est donc le bon timing pour donner un coup d’accélérateur ».

En terme de monétisation, la jeune pousse propose deux versions de solution PIM, en licence open source. Elle compte déjà 40 000 installations gratuites de son logiciel, avec une communauté de 2500 contributeurs. Elle compte aujourd’hui des grands comptes comme Adidas, Samsung, Nuxe ou Carrefour.

Elle emploie pour l’heure 65 salariés à Nantes, et compte doubler son effectif dans l’année. Elle recrutera notamment une trentaine de développeurs.

Yvan Dupuy

Enregistrer

Enregistrer

Noter cet article