La fintech Qonto lève 10 millions d’euros et lance sa néobanque pour start-ups

Après avoir levé 1,6 million d’euros en avril 2016 auprès du fonds de Peter Thiel Valar Ventures, la fintech Qonto lève 10 millions d’euros.

Le premier fonds en ligne 100% dédié aux entrepreneurs

A son lancement, la start-up s’est présentée comme le ompte 100% en ligne dédié aux entrepreneurs, start-ups et PME. C’est en janvier 2017 qu’elle a ouvert ses portes aux 200 premiers utilisateurs. Dès lors, après sa première levée de fonds effectuée auprès d’Alven Capital et de Valar Ventures, les fondateurs Alexandre Prot et Steve Anavi se sont exprimés sur leur parcours:

« Partant d’une page blanche, nous avons pris les standards technologiques et de produit de Google, de service client d’Amazon, et de tarification du secteur du SaaS. Nous avons également su nous entourer des meilleurs partenaires pour notre back-office bancaire “

Basée à Paris, la start-up comporte déjà une vingtaine de collaborateurs. Et , concernant la seconde levée de fonds de 10 millions d’euros, les investisseurs ont été rapidement convaincus, comme l’explique James Fitzgerald,de Partner Valar Ventures:

“Impressionnés par la vitesse exceptionnelle à laquelle les équipes Qonto sont passées du concept au produit, nous avons décidé de leur donner les moyens d’accélérer leur développement, et de donner vie à leurs ambitions : offrir aux petites entreprises une qualité de services bancaires inédite en Europe”

Grâce à celle-ci elle va pouvoir développer son offre qui promet une ouverture de compte en 5 minutes et sans frais, intégralement en ligne. La gestion courante y est ensuite facturée à partir de 9 euros par mois, sans engagement.

Yvan Dupuy

