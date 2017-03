« La Commune », futur incubateur de restaurants à Lyon

Le segment « Foodtech » a le vent en poupe du coté des start-ups, à l’instar par exemple de l’évènement Hot Sauce, qui a réunit de nombreuses femmes start-uppeuses. C’est du coté de Lyon que trois entrepreneurs ont décidé de lancer un incubateur spécifique dédié à l’accélération de restaurants.

Un incubateur baptisé La Commune

Cet incubateur, concu en partenariat avec le Groupe Chevrillon, verra le jour courant 2018. Il sera principalement destiné à réduire le taux d’échec des restaurants ayant été ouvert depuis moins de trois ans. Autre particularité, ce dernier sera doté d’un fonds d’investissement qui lui sera propre.

L’idée de Damien Beaufils verra le jour dans une ancienne menuiserie qui se trouve près de Gerland. Cet incubtaeur aura une surface de 1500 mètres carrés, et ouvrira début 2018. Parmi les 2,2 millions investits, on retrouve Le fondateur d’Urban Project, spécialiste des tiers lieux, associé à l’architecte Déborah Hirigoyen et Damien Doublet.

La chambre des métiers affirme quant à elle être débordée de demande d’ouverture de restaurants qui n’aboutissent pas (80%). Elle a ainsi décidé de porter les trois entrepreneurs à la découverte de ce monde précaire.

De son coté, Damien Beuafils déclare:

« Il faut 500.000 euros pour ouvrir un restaurant, en sachant qu’on ne se paiera pas pendant six mois et qu’on a trois chances sur cinq de faire faillite dans les trois ans ». Son Objectif : faciliter la prise de risque et réduire le taux d’échec.

Un équipement adapté

L’incubateur proposera des équipements de cuisine « dernier cri » , avec une grande cuisine collaborative. La plonge et la gestion des déchets sera aussi prise en compte, faisant partie intégrante du cycle économique d’un restaurant, il peut également être optimisé.

15 échoppes seront également à louer, pour une période allant de 6 à 12 mois, le temps de voir comment les activités respectives évoluent. L’incubateur proposera une terrasse d’été et près de 400 couverts en libre accès, ou chaque client pourra acheter en libre accès et stand de son choix , différents mets.

