Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’heure ou le plus grand incubateur Français a été inauguré par Emmanuel Macron, les start-ups Françaises sont plus que jamais à l’ordre du jour. Mais, quelles sont donc les plus suivies sur les grands réseaux sociaux comme Twitter par exemple ?

Deezer & Fubizz sur le haut du podium

C’est bien sûr d’après le nombre de followers que l’estimation a été faite. Deezer, Fubizz & Dailymotion trustent le haut du tableau, mais d’autres rentrent bien sûr dans le classement, d’après les données de Pragmatic Entrepreneurs.

Yvan Dupuy

