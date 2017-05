infographie: Paris, ville la plus active de la « French Tech »

Selon une récente étude de CB Insight, La French Tech est pleine de ressources et dispose de nombreux fleurons sur son territoire.Si Lyon, Nantes ou Montpellier demeurent parmi les plus actives, Paris reste au coeur de l’épicentre des activités et notamment des transactions.

87 transactions à Paris au T1 2017

87 transactions financières ont eu lieu en région parisienne et 3 en région proche (Boulogne Billancourt), pour un montant total d’opérations de 427 millions de dollars. Une moyenne bien supérieure aux autres régions: Brest (3), Nantes (4), Lyon (5), Toulouse (3).

Yvan Dupuy

