GuesttoGuest s’offre l’Américain HomeExchange et lève 33 millions d’euros

Le spécialiste de l’échange de maisons GuesttoGuest vient d’annoncer une levée de fonds de l’ordre de 33 millions d’euros. Grâce à ses fonds, elle va s’offrir l’Américain HomeExchange, connun en France sous le nom de TrocMaison.

300 000 maisons au catalogue

Guesttoguest est une plateforme d’échange de maisons crée par Emmanuel Arnaud, à l’occasion d’un voyage à Florence. Actuellement, la start-up revendique près de 300 000 maisosns au catalogue, réparties dans 187 pays. Cette levée de fonds est sa quatrième, (1 million d’euros en juin 2014, quatre millions d’euros un an plus tard et un million d’euros en juillet 2015).

Cocnernant cette acquisition, les co-fondateurs déclarent:

“Avec l’acquisition d’HomeExchange, nous allons créer la communauté de voyageurs la plus grande et la plus active dans le monde. En 2 ans, nous prévoyons d’avoir plus d’un million de personnes qui voyagent grâce à l’échange de maison ”

Pour l’heure, aucune fusion technique n’est prévue, c’est à dire que les deux sociétés continueront à se développer de manière indépendante. Elle souhaite cependant, d’une manière globale, élargir sa clientèle, et ses cibles:“du jeune actif urbain aux familles avec enfants et jeunes retraités”

l’entreprise n’en est pas à sa première acquisition externe. En 2013, elle s’était déjà offert Itamos, suivi de l’acquisition du Français Trampolinn, et de l’Espagnol Home for Home (juin et septembre 2016).

La société est aujourd’hui composée de 30 personnes, et a pour ambition d’avoir 1 million de biens proposés sur sa plateforme. Elle compte également, grâce à l’acquisition de HomeExchange, atteindre le million d’utilisateurs d’içi 2019.

Yvan Dupuy

