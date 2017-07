Fundimmo lève 800 000 euros pour les promoteurs et elle-même

Spécialisée dans le crowdlending, la plateforme spécialisée dans l’immobilier Fundimmo annonce une levée de fonds de l’ordre de 800 000 euros. Une opération bénéfique à la fois pour elle-même et ses promoteurs.

Les Jardins de Thérésius

Cette levée de fonds permettra de faire aboutir un projet pour les promoteurs baptisé « Les Jardins de Thérésius « , un projet de 40 logements et d’un lot commercial.

L’opération implique aussi les deux co-fondateurs de la start-up Jérémie Benmoussa (directeur général depuis le mois de mars) et Stéphane Bombon (président via sa société Axtom, dédiée au montage et au développement d’opérations immobilières).

Depuis son lancement en 2015, c’est déjà une vingtaine de programmes immobiliers qui ont été financés par la start-up pour un montant global de 6 millions d’euros. En outre, cet apport va permettre de compléter l’apport en fonds propres demandé par les banques pour pouvoir se lancer dans d’autres opérations.

Pour 2017, Fundimmo prévoit environ 30 opérations financières , avec la mise en place d’un programme de « roadshow » pour se rapprocher des investisseurs et des promoteurs.

