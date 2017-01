Frenchtech: 13 start-ups Françaises présentes au CES 2017

A l’occasion du CES 2017 à Las Vegas, 13 start-up Françaises nous représenterons. Il s’agit de la troisième représentation, derrière les Etats-Unis et la Chine. Zoom sur ces entreprises qui sont du voyage.

Des domaines d’activités divers

Les sociétés présentes sont positionnées dans des secteurs d’activité divers et variés.

–Winetech: Une start-up spécialisée dans l’excellence de la dégustation du vin. La création de la machine D-Vine ne machine de dégustation qui aère et met à température le vin des flacons en quelques dizaines de secondes. À l’occasion du CES, 10-Vins présentera un système de bar à vin connecté.

–Airserenity: Mieux respirer avec Airserenity: Avec 30% de la population allergique, et un taux qui devrait monter à 50 à l’horizon de 2030, Le nouveau Airserenity (concurrent direct du Dyson Pure Cool link), ce purificateur aux 50 tehcnologies brevetées es promis à un bel avenir. Il serait Efficace également contre l’asthme, les mauvaises odeurs, ou encore les pollutions microbiennes.

–Aryballe Technologies: le nez connecté qui repoduit l’odorat humain: Avec NeOse, cette société a concu un produit capable de repérer 300 odeurs différentes en l’espace de quelques secondes.

–Bixi: le pilotage des objets connectés sans contact: Une nouvelle manière de piloter ses objets connectés à distance, et de centraliser ces commandes, sans contact.

–Meyko, pour aider les enfants asthmatiques à suivre leur traitement: Un compagnon ludique et prévenant en terme de santé, voilà le concept de Sandrine Bender et Alizée Gottardo. Véritable aide-mémoire, il permet aux enfants de ne pas oublier de prendre leur traitement, et ainsi éviter des crises.

–Solable une douche chaude et écologique: Le premier chauffe-eau thermocyclique, qui permet d’économiser 80% d’énergiepour chauffer l’eau, et réduire de 20% sa consommation. Un produit idéal pour la réduction de consommation d’énergie.

–Rool-in: Transformer son vélo en vélo électrique: C’est désormais possible avec ce produit, qui se présente comme une roue électrique avec un moteur brushless, des batteries Lithium-ion et un dispositif wifi qui permet de communiquer avec les commandes fixées sur le guidon.

–Energy Square: Recharger son portable simplement: Présenté sous forme de pad ultrafin, le chargeur permet de recharcher trois ou quatre portables à la fois. Une technologie de recharge sans fil et en contact direct entre une pastille installé sur les devices et les carrés conducteurs du pad.

–Novin: Une smart canne pour les personnes agées: Elle permet de détecter une situation anormale grâce à des capteurs de mouvement. Lors d’une situation inhabituelle, une alerte est envoyée à des personnes de la famille de la personne âgée.

–Hap2u: pour toucher des objets à distance: Six ans de travail pour développer ce nouveau conceptqui permet de véritablement sentir sous ses doigts les textures et les matériaux.

–Sevenhugs: Piloter les objets connectés de la maison: Le développement d’une smart remote permet de controler l’ensemble des objets connectés à distance. Pratique pour ne pas mélanger les télécommandes chez soi…

–Yuzz.it de chez Telequid: Sauvegarder les moments essentiels de votre quotidien: Doté d’un bouton et d’un micro, ce pense-bête électronique permet d’enregistrer les différents évènements qui jalonnent votre journée: place parking ou vous vous êtes garés, musique entendue dans un bar, un magasin qui vous intéresse….

–3DVarius: Un violon électrique imprimé en 3D: Créé par Géraldine Puel et le violoniste et ingénieur français Laurent Bernadac, ce violon électrique entièrement est imprimé en 3D. Sa constitution en une seule et unique pièce lui confère la particularité de conduire les ondes sonores de façon optimale sans jamais les entraver, afin de permettre à l’instrumentiste un contrôle optimal du son.

Bravo à ces pépites Frnaçaises pour leur présence sur le salon, et les technologies qu’elles ont développées.

Yvan Dupuy

