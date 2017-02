Flatsy, la start-up qui facilite les visites d’appartements

Faciliter la visite des appartements en accompagnant les professionnels dans la gestion des différentes opérations est la clé du nouveau concept de Flatsy.

Comment l’idée est elle née ?

Son fondateur, Alexis explique son idée de départ:

« En 2014, j’ai acheté mon appartement à Paris et j’ai réalisé que les visites d’appartements sont une des étapes les plus chronophages et complexes de la transaction : des dizaines d’appels téléphoniques à passer ou d’e-mails à rédiger pour prendre des rendez-vous qui restent souvent sans réponse, des déplacements incessants pour voir des biens, des retards ou annulation de visites de dernière minute »

Dès lors, l’idée de simplifier les visites d’appartements à pris de l’ampleur. Aujourd’hui, la société propose ainsi un concept innovant et gagnant en terme de temps, aussi bien pour le professionnel de la location, que pour le visiteur.

Un service innovant et ancré dans l’économie collaborative :

– Un outil de prise de rendez-vous dédié à l’immobilier, supprimant les nombreux échanges par email et téléphone

– Une équipe de FlatGuides, disponible à des horaires flexibles pour réaliser les visites.

En terme de monétisation, Flatsy propose un forfait dédié aux professionnels de l’immobilier. Le FlatGuide est rémunéré à la visite. Flatsy récupère donc la différence entre le montant du forfait et la rémunération du FlatGuide. Il n’y a ni gratuit, ni commission, Flatsy propose un forfait fixe.

Pour l’instant implantée à Paris, la start-up compte s’établir dans d’autres villes, comme par exemple Lyon, Lilles, ou bien encore Nantes.

Flatsy en bref’ Nom des fondateurs : Alexis Chauffert-Yvart Où est située la start-up ? : Paris 18e, incubateur Paris & Co Secteur d’activité : Immobilier, économie collaborative Website : www.flatsy.fr Facebook : Page de Flatsy Twitter : @Flatsy_immo

Yvan Dupuy

