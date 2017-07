En octobre, Cdiscount inaugurera un incubateur à start-ups

La filiale du groupe Casino Cdiscount ouvrira en octobre un espace de coworking dédié à l’innovation logistique, mais également un programme d’accompagnement des start-ups.

Une implantation à Bordeaux

« The warehouse » sera un espace de 500 mètres carrés destiné aux start-ups et sera entièrement équipé pour l’aspect logistique: lignes d’emballages, racks, étagères…le tout dans le cadre de son programme » Test and Go ». Un programme avant tout destiné aux start-ups souhaitant s’orienter dans la logistique ou bien encore de la supply chain.

Les jeunes pousses auront l’opportunité de travailler pendant 6 mois avec des experts des métiers de la supply chain de Cdiscount. Grâce à des experts de l’entrepreunariat, elle pourront recevoir des conseils stratégiques, un business modèle, ainsi que des conseils sur leur organisation. Les experts aident également les start-ups à obtenir des subventions, préparer des levées de fonds, ou bien encore définir leur business modèle. 6 à 8 ateliers seront ainsi organisés sur la durée du programme.

Ainsi, Cdiscount lance un appel à projet à partir du 15 septembre autour de la thématique du transport et de la logistique:

-Comment réduire les facteurs de pénibilité associés au port de charge?

-Comment déplacer des unités de manutention (produits, colis, palettes) de manière automatisée et en collaboration avec les hommes?

-Comment prélever des unités de manutention en vrac pour les disposer de manière optimisée?

-Comment simuler des postes de travail, des espaces et des flux?- Comment apporter de la flexibilité au process de livraison?

Les entreprises sélectionnées seront connues au milieu du mois d’octobre.

Yvan Dupuy

