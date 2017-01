Doctolib lève 26 millions d’euros pour étoffer ses équipes

Spécialisée dans l’édition de logiciels pour la réservation de rendez-vous médicaux en ligne, la start-up Doctolib lève 150 millions d’euros, et compte recruter 150 personnes en 2017.

Quatrième levée de fonds pour Doctolib

Cette opération constituera la quatrième levée de fonds pour spécialiste de l’édition de logiciels de prise de rendez-vous. Au total, ce son plus de 50 millions qui ont déjà été levés.

Stanislas Niox-Château, Ivan Schneider et Jessy Bernal, les fondateurs historiques se sont lancés dans l’aventure en 2013. Le choix des investisseurs a donc été fondamental. Ils se nomment Accel partners ou bien encore le non moins célèbre Bpifrance. Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister) ou Nicolas Brusson (Blablacar) font également parti du voaye, et ont donc “mis la main au portefeuille”.

En terme de clientèle, la start-up compte aussi des médecins indépendants que des pôles de santé (hopitaux, cliniques). Elle implante son logiciel dans le système informatique de ses clients, qui ouvre leur agenda en ligne à la patientèle.

Gratuit pour la patient, la prestation est facturée 109 par mois aux professionnels de la santé. Selon Doctolib, son sysètme évite l’annulation des rendez-vous et permet un gain de temps considérable (30% environ) au niveau du secrétariat.

Une croissance régulière

En seulement trois ans, la jeune entreprise a su séduire 17000 médecins et 435 établissements de santé d’utiliser son système de prise de rendez-vous en ligne. Grâce à un moteur de recherche intégré, Docotlib permet de trouver un médecin près de chez soi, et de réserver une date en ligne.

Grâce à cette levée de fonds, Docotlib compte s’étendre sur le marché Allemand, où elle ouvert une antenne en mai 2016. Actuellement au niveau national, elle compte 300 collaborateurs répartis dans 35 villes.

Doctolib en chiffres Chiffre d’affaires : NC Effectif : 300 personnes Montant de l’investissement : 26 millions d’euros Investisseurs : Bpifrance, Accel, Business angels Secteur : logiciel Site: Doctolib

Yvan Dupuy

