Avec Vroomly, Choisissez facilement l’entretien auto près de chez vous !

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Faire entretenir son véhicule est une démarche qui peut coûter du temps et de l’argent si l’on choisit mal son garage. D’un lieu à l’autre, le prix des prestations et la qualité de celles-ci peuvent être très variables. Afin de vous aider à faire les bons choix en la matière, la start-up Vroomly vous propose son estimateur en ligne.

La bonne intervention en quelques clics

Après avoir choisi votre véhicule, vous choisissez le type d’intervention que vous souhaitez, comme par exemple le changement d’une courroie d’alternateur . Grâce à sa base de données, Vroomly vous propose par la suite sa meilleure sélection de garages la plus proche de chez vous, en terme de rapport qualité prix.

Pour y parvenir, Vroomly a référencé et comparé près de 20 000 garages partout en France, et étudié les prix région par région, incluant les départements et les villes comme par exemple Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou bien encore Lille.

Une fois les différents critères sélectionnés, la sélection vous proposera une sélection avec un prix fiable et précis des différents prestataires proches de chez vous. Vous retrouverez des informations précieuses comme la distance, le prix, mais aussi les avis clients.

Différents guides sont également mis à votre disposition en ligne, afin de vous guider lors des pannes les plus classiques (batteries, courroies), et vous donner les premiers réflexes à adopter en fonction de celles-ci.

Avec la start-up Vroomly, Fini donc de passer des heures à comparer les différents prix et lieux d’intervention. Seuls quelques clics suffiront à vous guider vers le meilleur choix !

Yvan Dupuy

Enregistrer

Avec Vroomly, Choisissez facilement l’entretien auto près de chez vous ! Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0