Après 8 mois d’existence, la start-up Qonto lève 1,6 million d’euros

“On s’est alors aperçu de la complexité, pour un entrepreneur, de gérer ses comptes, de les intégrer à d’autres services »

Ils ont alors planché sur un projet permettant de créer un compte bancaire en quelques clics, tout y intégrant de manière périphérique une gamme de services. De ce concept est donc née Qonto qui a su séduire Valar Ventures:

“Les professionnels et les petites entreprises devraient avoir la même qualité de service que les meilleures applications pour les particuliers. Les banques traditionnelles n’offrent tout simplement pas cela. Qonto comble donc exactement ce vide laissé entre les outils bancaires pour entreprise qui sont poussiéreux et les alternatives bancaires et nouvelle génération disponibles pour les particuliers.”, a déclaré James Fitzgerald, Partner de ValarVentures.

Du coté de chez Alven Capital, l’intérêt pour ce nouveau concept s’est aussi fait sentir rapidement. Son président, Raffi Kamberson déclare à ce sujet:

“le mouvement de fond des Fintech a commencé à moderniser l’expérience client de certains services bancaires depuis quelques années. Les entrepreneurs, startups et PME, que nous accompagnons au quotidien, ont eux aussi besoin d’une offre mieux adaptée à leur activité. Le contexte nous a donc paru idéal pour tenter une approche nouvelle de ce marché de professionnels et nous sommes ravis d’accompagner des entrepreneurs aussi talentueux qu’Alexandre Prot et Steve Anavi dans ce projet ambitieux”.

Bravo à cette Fintech pour s’être montrée convaincante.

Yvan Dupuy

Noter cet article

Vous avez aimé cet article ? Ne ratez pas les prochains! Abonnez-vous à la newsletter dès maintenant. Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à la newsletter dès maintenant Nous respectons votre vie privée: Vous pouvez vous désinscrire à tout moment et nous ne revendons jamais vos coordonnées à des publicitaires. You have Successfully Subscribed!