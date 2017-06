Crowdfunding: La banque postale rachète KissKissBankBank

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0

Chères lectrices, chers lecteurs,

Grosse nouvelle dans le Crowfunding, on apprend aujourd’hui que la Banque Postale se porte acquéreuse de KisssKissBankBank, la célèbre plateforme de Crowdfunding.

Le montant de l’opération non dévoilé

Le rachat de KissKissBankBank par la Banque Postale est donc officiel, mais le montant de l’opération n’a, quant à lui, pas été communiqué.Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale déclare au sujet de cette opération:

“Cette opération s’inscrit dans le prolongement de notre stratégie de déploiement d’une offre numérique de solutions financières à destination d’un public large“.

Du coté de la plateforme, on se souvient que cette dernière revendiquait avec véhémence son indépendance. Vincent Ricordeau déclarait à l’époque: “Aujourd’hui, l’épargne ne rapporte pratiquement plus rien. Nous disons au public: ‘reprenons le contrôle sur notre argent’“

Depuis, suite à un article paru dans le Figaro, ce dernier semble avoir revu sa position:

“Il existe un rapprochement depuis quelques mois entre le monde de la FinTech et le monde bancaire et il est difficile pour une entreprise, certes avec une forte notoriété mais de petite taille, de continuer à combattre sur un marché devenu très concurrentiel, a-t-il expliqué à l’AFP. La force du réseau de la Banque Postale va permettre d’accélérer le travail de pédagogie que nous effectuons en solo depuis quelques années et d’atteindre plus facilement toutes nos cibles que sont les particuliers, les associations, les entreprises et les acteurs territoriaux.“

La plateforme, en bonne santé, a déjà porté 27000 projets, et réunit près de 83 millions d’euros de la part de différents acteurs. La plateforme conservera cependant une forme d’indépendance, car les équipes du groupe resteront autonomes et continueront à développer des applications liées au financement, complémentaires des offres de la Banque Postale.

Une opération profitable donc pour les deux parties.

Yvan DupuyEnregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Crowdfunding: La banque postale rachète KissKissBankBank Noter cet article Noter cet article

Partagez +1 Partagez Stumble Partages 0