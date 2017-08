VTC:Le Uber Chinois Didi se lance en Europe

Après avoir prouvé sa supériorité à Uber en Chine, Didi a décidé de se lancer à la conquête du marché Européen. Elle a, à ce titre, annoncé un partenariat avec la société Estonienne Taxify. Cette alliance a pour but de soutenir sa croissance et ses innovations à travers la diversité de ses marchés.

Taxify: Une présence dans plus de 25 pays

Taxify possède une forte expérience à l’international, avec une présence dans plus de 25 pays: Etats baltes, Roumanie, Hongrie, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Kenya…IL faut rappeller que Didi avait racheté les activités d’Uber en Chine, qui avait tenté de faire sa place, sans succès.

Aujourd’hui, la société contrôle 90% du marché des VTC dans son pays, et la quasi totalité des opérations via mobile. Elle a déjà levé plus de 5 milliards de dollars, en faisant la start-up la plus valorisée d’Asie. En 2017, elle a également annoncé un investissement de 100 milliards de dollars dans le service de VTC brésilien « 99 ».

Le groupe mise actuellement sur l’intelligence artificielle,qui pourrait permettre le développement de véhicules autonomes. Il a d’ailleurs inauguré un laboratoire de recherche à ces technologies dans la Silicon Valley aux Etats-Unis.

