[Vidéo]: un distributeur automatique de voitures de luxe en plein Singapour!

Un pour le moins insolite à l’international, puisque la ville de Singapour est désormais dotée d’un distributeur automatique de voitures de luxes. Ouvert en décembre 2016, ce dernier peut accueillir pas moins de 60 véhicules sur 15 étages. On y retrouve notamment des marques comme Porsche, Ferrari, ou bien encore Bentley.

Deux minutes pour avoir une nouvelle voiture

Commander sa nouvelle voiture est donc possible via une application sur son smartphone, ou via le dispositif mis en place en bas du bâtiment, et ce en quelques clics.

Gary Hong, le Directeur Général du concept a déclaré: « Nous devions arriver à stocker de nombreuses voitures dans un espace réduit.Dans le même temps, nous voulions être créatifs et innovants. »

