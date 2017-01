Ocado, l’épcierie Britannique qui utilise une armée de robots pour son exploitation

Chères lectrices, chers lecteurs,

Parmi les sociétés très avancées en matière de tehnologie et de robotique, Ocado fait probablement partie des précurseurs et pionnières en matière d’exploitation technologique. Alors, une société qui serait plus forte qu’Amazon en terme de e-commerce ?

70 brevets technologiques déposés

Fondée en 2000, Ocado n’est donc plus une start-up. Elle possède à son compteur près de 48000 références périssables et propose à ses clients une livraison en 1 heure chrono!

Difficile de croire qu’un tel service soit possible, et pourtant, le secret d’Ocaod réside bel et bien dans son exploitation. au top en matière de technologie, elle a déjà déposée plus de 70 brevets en matière de logistique, de logiciels, de robotique et d’infrastructure. Elle compte même aller plus loin qu’Amazon et ses entrepôts automatisés, en utilisant une armada de robots qui travaille pour elle.

1000 robots qui soulèvent et dépilent des caisses

Selon un article de MIT Technology Review,le nouvel entrepot d’Ocado serait “du jamais vu” en matière de technologie. Pensé en carrés, et divisé en grille, il est totalement conçu et optimisé pour le travail des robots.

Déjà en place, plus de 1000 robots sont à l’oeuvre pour soulever et dépiler des caisses. Ils avancent à une vitesse maximale de 14km/h et peuvent passer à quelques centimètres les uns des autres. A ce titre, un nouvel entrepot de taille XL sera fabriqué en 2017. Pour répondre à ces nouveaux besoins, Ocado a investi dans des GPU (processeurs graphiques) et surveille de près les évolutions en matière d’informatique quantique.

Ocado mise également sur le développement du machine learning, et l’utilisation massive de l’intelligence artificielle, pour développer son concept d’une manière optimale.

Paul Clarke, le CTO de l’entreprise a déclaré, au sujet de ses ambitions:

« Nous voulons proposer les bons produits, au bon moment, comme par magie, sans que vous ayez besoin de les commander »

Yvan Dupuy

