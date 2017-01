Lancement du fonds Franco-Africain dédié à l’expansion des PME Africaines et Françaises

Chères lectrices, chers lecteurs,

impulsé conjointement par Bpifrance et AfricInvest, ce nouveau fonds d’investissement de type “cross border” a pour but de booster la croissance des entreprises Africaines et Françaises ayant des projets sur les deux continents.

Une durée de vie de 10 ans

Premier fond transfontalier entre l’Afrique et la France, il a une durée de vie initiale de 10 ans, et est doté de 77 millions d’euros pour son lancement. Il sera géré en direct par Africinvest, pionnier et leader du segment mid market du Private Equity en Afrique avec près d’un milliard d’euros sous gestion.

Cet organisme est déjà présent dans plus de 25 pays d’Afrique. Benjamin Paternot, directeur des investissements chez BPI France déclare:

« Le cœur de stratégie du Fonds franco-africain, premier fonds cross-border entre l’Afrique et la France, repose sur la capacité d’Africinvest à accélérer la croissance des sociétés françaises en Afrique, et attirer les entreprises africaines sur le marché français. »

Des évènements comme le Startup Challenge Digital Africa démontre que ce continent est en pleine mutation économique, mais aussi sociale, avec, pour entreprises cross-border, un potentiel de croissance énorme.

Le fonds aidera unilatéralement les entreprises françaises souhaitant investir en Afrique, et les entreprises Africaines souhaitant investir en France.

Yvan Dupuy

Noter cet article