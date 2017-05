La chine veut créer son Wikipédia d’état à cause de la censure

Décidément, la censure a toujours autant de place en Chine. A ce titre, cette dernière veut créer son propre Wikipédia d’état, intégrant un filtrage des informations, en fonction de la censure.

20 000 chercheurs et universitaires à l’oeuvre

20 000 chercheurs et universitaires dans des centaines de discipline sont mis à contribution afin de créer cette version du site « bridée ». A la tête du projet, on retrouve Yang Muzhi, Président de l’Association de distribution de livres et de périodiques de Chine (sous contrôle étatique). Selon le China Publishing Group étatique, cette encyclpédie doit présenter des caractéristiques chinoises, et être le symbole du développement culturel et tehcnologique du pays.

Un contrôle de l’information en vigueur

Comptant actuellement 720 millions d’internautes, le projet de controle de l’information est gigantesque. Déjà, les plus gros réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ou Youtbe demeurent inaccessibles, à moins de contourner le « Great Firewall of China ».

Wikipédia, dans version actuelle, n’échappe pas à la règle, certains mots clés étant filtés, comme « Dalai Lama » ou « Xi Jinping » (nom du Président chinois).

Freedom House, organisation non gouvernementale américaine qui promeut la liberté d’expression, affirme que la Chine reste l’un des pays ou l’information est la plus filtrée et bridée, avec d’autres pays comme la Syrie ou l’Iran par exemple.

Yvan Dupuy

