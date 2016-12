Etats-Unis: Les visiteurs étrangers devront déclarer leurs réseaux sociaux

Le gouvernement a fait rajouté sur le fameux formulaire ESTA, une case optionnelle pour déclarer les différents réseaux sociaux des ressortissants étrangers. Une mesure destinée à améliorer les conditions de sécurité intéreure du territoire américain.

Une annonce faite à la maison blanche

Une communication officielle a été faite sur le sujet en juin dernier, et rentrera en application prochainement. Cette déclaration des comptes de réseaux sociaux est principalement destinée à lutter contre les échanges numériques terroristes. Ces déclarations se feront par voie électronique, via un menu déroulant ajouté au formulaire d’autorisation de voyage ESTA (Electronic System for Travel Authorization) que doivent remplir les ressortissants de 38 pays dont la France.

De son coté, le Chef d’équipe du bureau législatif de l’American Civil Liberties Union (ACLU) à Washington, Michael W. Macleod-Ball déplore qu’il n’existe aucune directive limitant l’utilisation de ces informations par le gouvernement U.S. Un motif déploré également par plusieurs associations de défenses de liberté aux Etats-Unis.

En parralèle, lesénateur républicain de Floride Vern Buchanan essaie de faie accepter son« Social Media Screening For Terrorists Act », qui impliquerait, de la part de la sécurité intérieure, un controle obligatoire de toutes les informations publiques disponibles sur internet, concernant les ressortissants étrangers.

Une mesure réellement applicable quant au travail qu’elle demanderait ?

Yvan Dupuy

