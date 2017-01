La Fabrique Aviva lance la 2ème édition de son appel à projets !

C’est du 14 mars au 11 avril, qu’Aviva et sa Fabrique invite les Français à déposer leurs projets sur la plate-forme collaborative.

200 dossiers finalistes

C’est le grand public qui votera pour sélectionner et élir les 200 dossiers finalites. Les lauréats auront l’honneur de recevoir des aides comprises entre 2000 et 50 000 euros.

Pour participer à l’appel à projet, les candidats doivent proposer une structure déjà existante s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes :

L’emploi, l’éducation, la formation ;

Le lien social, l’inclusion, la citoyenneté ;

Le handicap, la santé, l’alimentation ;

L’environnement, la biodiversité, l’énergie.

Un tour de France prévu

La date limite de dépot de dossier a été prévu au 29 février 2017 à 12h. Rapellons que, dans sa première édition, 183 projets ont été soutenus, dont 64 gagnants.

Pour cette nouvelle édition, un tour de France des entrepreneurs est prévu. Le #FabTour sera présent dans 6 grandes villes : Strasbourg et Marseille le 24 janvier ; Nantes et Bordeaux le 2 février ; Roubaix le 9 février et Lyon le 14 février.

A cette occasion, des workshops et des speedmeetings seront organisés, pour permettre aux porteurs de projets d’obtenir de l’aide et de l’expertise d’entrepreneurs locaux et nationaux.

Le 28 avril prochain, ce sont 200 dossiers qui auront remporté le plus de voix qui seront admis dans le camp des finalistes.

L’impact économique de chaque projet sera essentiel pour élir les grands gagnants, le 28 avril 2017.

Yvan Dupuy

