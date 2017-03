« Hot sauce » : l’événement Foodtech qui a réunit des startuppeuses

Début mars,à Paris, l’événement sur le segment Foodtech a réunit de nombreuses startuppeuses du segment. Elles étaient donc 60 entrepreneuses à répondre à l’appel de Joy Solal et Charlotte Sieradzki, fondatrices de la start-up Cook Angels .

Quand les femmes livrent les recettes de leur succès

Hot Sauce a pour but de permettre aux femmes entrepreneuses ayant réussi dans le domaine de la Foodtech de livrer à celles qui souhaitent se lancer les recettes de leur succès.

Résolument féministe, l’invitation à l’événement est pour le moins explicite :

« Si l’écosystème entrepreneurial français reste traditionnellement masculin, certains domaines sont en revanche pris d’assaut par des femmes qui osent entreprendre. C’est notamment le cas de la foodtech »

Pour que des termes de recherches classiques comme traiteur paris ou traiteur mariage ne soient pas systématiquement pensés au masculin, cet événement soulève les idées pré-conçues.

Parmi les entrepreneuses à succès présentes sur l’événement livrant leur « success stories », nous pouvons citer Anne-Laure Vincent, la cofondatrice de Marmiton, ou bien encore Julia Roubaud, la cofondatrice d’EnvouThé.

A leur tour, elles racontent non seulement leur succès, mais aussi les épreuves et obstacles qu’elles ont du surmonter. Ainsi en est-il notamment pour Camille Rumani (Société Vizeat), dont le concept est de mettre en relation les tables d’hôtel et les voyageurs :

« Quand nous rencontrions avec mon associé, Jean-Michel Petit, qui a cinquante-cinq ans aujourd’hui, des partenaires techniques ou de grandes entreprises, tout le monde me prenait pour son assistante »

Dans un monde Foodtech majoritairement masculin, ces caractères bien trempés ont montrés qu’il est donc possible de réussir, et de promouvoir entrepreneuriat féminin d’une manière plus général.

Pour les intéressées, rendez-vous donc à la cession 2018 !

Yvan Dupuy

