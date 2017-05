Une perte record pour Snap au T1 2017 et une difficulté à recruter

Je vous présentais récemment une infographie concernant l‘utilisation par les marques de Snapchat. Malgré un certain succès, il semble que l’aspect financier de la marque soit moins brillant. Cette dernière a en effet enregistrée une perte de 2,2 milliards de dollars entre janvier et mars 2017.

Une conséquence indirecte de son entrée en bourse

L’action étant récemment rentrée en bourse, les employés ont reçu des actions à hauteur de 2 milliards de dollars. En terme de chiffre d’affaires, elle a réalisé 150 millions d’euros au premier trimestre. Comparativement, des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook réalisent respectivement 458 millions de dollars de chiffre, et 8 milliards de dollars.

Si Snapchat attire un public majoritairement jeune (appellé Millenials), Snapchat n’a recruté que 8 millions de membres depuis le début de l’année, contre 15 un an plus tôt. Au total, la marque rassemble 166 millions d’utilisateurs quotidiens, et a récemment déployé les « stories », inspirées directement par Instagram.

De son coté, Evan Spiegel, son fondateur, et déclare concernant les copies de fonctionnalités de manière courante:

« Yahoo! a un moteur de recherche mais ça n’en fait pas un Google pour autant« . Il faudra plus qu’une punchline pour rassurer les marchés et stopper le pillage de Snapchat par Facebook.

Yvan Dupuy

