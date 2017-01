Tesla Motors débauche une star de chez Apple pour piloter Autopilot

Décidément, Tesla ne fait pas les choses à moitié concernant la direction de ses projets. Elle vient de faire sa cueillette chez Tim Cook, en lui piquant Chris Lattner, un ingénieur hors pair d’Apple.

Chris Lattner à la direction de la branche Autopilot

Jusqu’à présent, Chris Lattner était t “Senior Director and Architect” chez Apple. En fonction chez la marque à la pomme depuis 2005, il a notamment contribué à la création du programme Swift (language de programmation de chez Apple).

Sa nouvelle fonction sera conséquente, puisqu’il sera à la tête du département Autopilot chez Tesla, le système d’assitance à la conduite, qui, dans le futur, sera un système de conduite autonome. Et, dans son arrivée, Chris Lattner ne risque pas de chômer: Elon Musk a pour objectif d’ici un an de traverser les Etats-Unis de Los Angeles à New York City en autonomie totale.

Et dire qu’en 2015, Apple cherchait à développer sa propre voiture connectée…Cerise sur le gâteau, Elon Musk a également déclaré concernant Apple: “si vous ne faites pas l’affaire chez Tesla, vous allez travailler chez Apple.”

Souhaitons bonne chance à Chris Lattener dans ses nouvelles fonctions

