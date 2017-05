Selon Morgan Stanley Google Waymo serait valorisée à 70 miliards de dollars

La branche de Google spécialisée dans les véhicules autonomes Waymo vient d’être valorisée, selon Morgan Stanley a près de 70 milliards de dollars.

Un acteur majeur de la conduite autonome

Brian Nowak et Adam Jonas de chez Morgan Stanley confirment la position majeure de Waymo sur le marché de la conduite autonome. Ils évoquent également une possible introduction en bourse. A titre indicatif, des constructeurs comme General Motors et Ford sont respectivement valorisés 50,4, et 44,9 milliards de dollars. De son coté, la célèbre marque Tesla d’Elon Musk vaudrait 49,8 milliards de dollars. Uber, de son coté, qui travaille aussi sur les véhicules autonomes, aurait une valorisation de l’ordre de 50 à 70 miliarsd de dollars.

Les analyses prévoient des véhicules de la marque Waymo au nombre de 30 millions d’içi 2030, avec une distance moyenne parcourue de 105 000 kilomètres. Un rythme de croissance qui permettrait à Waymo d’être profitable d’içi 2022.

Son écosystème serait également sain et valorisant, notamment avec le développement de son Chrysler Pacifica , qui a déjà parcouru près de 5 millions de kilomètres sur les routes. On sait aussi que Waymo a mis à disposition du grand public des véhicules autonomes pour qu’ils puissent être essayés grandeur nature. Une manière de s’affirmer sur le marché, et de collecter des données pour affiner les données et les algorythmes.

On sait également que Waymo a eu des contacts avec le concurrent d’Uber, Lyft, afin de contrer ce dernier sur le marché.

Waymo adopterait donc la bonne stratégie pour se positionner en tant que futur leader sur le marché.

Yvan Dupuy

