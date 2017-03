Selon Forbes, Bill Gates demeure l’homme le plus riche du monde

Encore acteur dans le développement, Forbes dévoile que Bill Gates est l’homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 86 miliards de dollars. Il la doit à Microsoft, qu’il a crée et confondée. Encore membre du conseil d’administration, il exerce d’autres fonctions ailleurs.

Un capital détenu minimal

Bill Gates ne détient plus que 2,3% du capital. Ces actions se concentrent principalement aujourd’hui sur la Bill & Melinda Gates Foundation, qui participe à différentes opérations humanitaires dans le monde pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Bien évidemment, Bill Gates fait encore des apparitions lors de différents meetings dédiés au monde IT.

Parmi les autres personnalités, du top 10 de Forbes,on retrouve Jeff Bezos (Amazon), avec 72,8 milliards de dollars. Mark Zuckerberg , le patron de Facebook, pointe quant à lui en cinquième position, avec 56 milliards de dollars. Citons aussi Larry Ellison, acteur majeur d’Oracle, qui dipose de 52,2 milliards de dollars.

Enfin, citons également Larry Page et Sergeï Brin qui occuppent la douzième et treizième place du classement, avec des fortunes respectives de 40,7 et 39,8 milliards de dollars.

Avec sa fondation carritative, Bill Gates démontre qu’être riche peut servir à des bonnes causes.

Yvan Dupuy

