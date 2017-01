Karim Oumnia: le nouveau visionnaire de la chaussure High-Tech ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Zoom aujourd’hui sur un entrepreneur à succès, en la personne de Karim Oumnia. Cet entrepreneur de 49 ans est à la tête de Digitsole. Une société qui a été créee en 2014, et qui a recruté déjà 20 salariés, pour près de 120 000 paires de chaussures chauffantes et connectées vendues.

Un ancien sportif de haut-niveau

Karim Oumina est un ancien sportif de haut niveau, et a consascré une bonne partie de sa vie à travaillé autour de la chaussure. Il a notamment développé des applications liés à celles-ci, lavables en machines et dotées de semelles connectées. Il souhaite aujourd’hui lever des fonds pour développer ses sociétés Digitsole et Zhor Tech, au niveau mondial.

Ce passionné de la chaussure sportive et connecté, plutôt visionnaire donne sa vision sur le sujet:

« Il se vend 21 milliards de paires de chaussures par an dans le monde. Elles seront bientôt connectées et elles produiront des données dont toutes les applications restent à imaginer »

Fort de son succès, Karim vient de signer un partenariat avec Bouygues un accord de partenariat pour le développement de semelles connectées équipées d’une vingtaine de capteurs.

Grâce à ce concept, le constructeur entend pouvoir mesurer de nombreux paramêtres: pénibilité du travail de ses ouvriers, détecter les mauvaises postures sur les chantiers, prévenir les blessures…Les possibilités sont en fait très nombreuses.

Un prix au CES

En ce début d’année, les exposants ont récompensé Karim Oumnia, dans la catégorie Sport, Fitness et Biotech. A cette occasion, il revient sur l’un de ses plus grands succès en terme d’invention:

« En 1998, j’ai inventé la chaussure de football la plus légère au monde. Les chaussures d’une marque concurrente portées par Zidane pesaient 375 grammes. Les nôtres, en microfibres, 245 grammes. Les grandes marques allemandes et brésiliennes n’ont jamais voulu acheter mes innovations. C’était vexant ! Je me suis lancé seul, avec 50.000 francs. »

La première société créee par Karim s’appelait Baliston, et durera près d’une décennie. Elle a notamment équipé l’équipe professionnelle de football et Nancy.

Aujourd’hui, il oriente sa stratégie sur les chaussures de course connectées qui permettent avec un smartphone d’écouter un coaching audio, d’analyser la qualité de la foulée et de détecter la fatigue du joggeur. Elles sont d’ailleurs vendues en test chez Boulanger.

Bravo à lui pour ce parcours exceptionnel.

Sa Bio Express‘ 2017 Trophée du CES à Las Vegas pour les chaussures connectées Digitsole 2015 Création de Zhor Tech 2014 Création de Digitsole 2009 Création de Glagla Shoes 1998 Création de Baliston 1993 École nationale supérieure des mines de Nancy 1990 École nationale Polytechnique d’Alger 1967 Naissance à Alger

Yvan Dupuy

